Ратаковски сверкнула упругими ягодицами на пляже

30-летняя модель Эмили Ратаковски отдыхает с семьей в Италии.
Фотографиями с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram.
На снимках модель позирует перед камерой в розовом платье с обнаженной спиной.
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Также Ратаковски показла снимки с сыном Сильвестром на руках. Для малыша, который появился на свет 8 марта, это первое дальнее путешествие.
Британская модель 26-летняя Деми Роуз будоражит внимание поклонников пикантными кадрами. Фото публикует на своей странице в Instagram.
На этот раз Роуз позирует в черном купальнике смелого фасона. На одном из кадров звезда стоит спиной к фотографу, а шнуровка на ее купальнике разрешилась. На следующем фото Роуз поддерживает свою пышную грудь руками.
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