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воскресенье, 25 июля 2021 21:04

Ратаковски сверкнула упругими ягодицами на пляже

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  Модель отдыхает в Италии. Фото: instagram.com/emrata
Модель отдыхает в Италии. Фото: instagram.com/emrata

30-летняя модель Эмили Ратаковски отдыхает с семьей в Италии.

Фотографиями с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках модель позирует перед камерой в розовом платье с обнаженной спиной.

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  Ратаковски показала фигуру в купальнике. Фото: instagram.com/emrata
Ратаковски показала фигуру в купальнике. Фото: instagram.com/emrata

Также Ратаковски показла снимки с сыном Сильвестром на руках. Для малыша, который появился на свет 8 марта, это первое дальнее путешествие.

  Эмили Ратаковски с сыном. Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски с сыном. Фото: instagram.com/emrata

Британская модель 26-летняя Деми Роуз будоражит внимание поклонников пикантными кадрами. Фото публикует на своей странице в Instagram.

На этот раз Роуз позирует в черном купальнике смелого фасона. На одном из кадров звезда стоит спиной к фотографу, а шнуровка на ее купальнике разрешилась. На следующем фото Роуз поддерживает свою пышную грудь руками.

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Дата
25
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