Раскрепощенная Ана Чери покрутила аппетитными прелестями на камеру

Американская фитнес-модель 35-летняя Ана Чери часто радует подписчиков пикантными фото.

Женщина регулярно пополняет Instagram откровенным контентом. Звезда сети позирует в бикини или нижнем белье, щеголяя подтянутой фигурой и пышными формами.

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На днях Чери опубликовала серию снимков, на которой предстала в белом купальнике интересного фасона. Дополнила пляжный образ панамой в тон.

Фото: instagram.com/anacheri

Ана Чери взбудоражила фанатов пикантными кадрами. Она поделилась видео в мини-бикини. Модель послала поклонникам воздушный поцелуй и радостно смеялась.