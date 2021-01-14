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четверг, 14 января 2021 12:56

Раскованная модель едва удержала обнаженную пышные грудь: горячие фото
8

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Модель поразила новой порцией фотографий
Фото: instagram.com/demirose
Модель поразила новой порцией фотографий
Модель поразила новой порцией фотографий
Модель поразила новой порцией фотографий
Модель поразила новой порцией фотографий

Британская модель 25-летняя Деми Роуз поразила фанатов очередной порцией фотографий.

На снимках, опубликованных в Instagram, звезда позировала без бюстгальтера. Она одета в розовую куртку, которую расстегнула так, чтобы показать соблазнительные прелести. Волосы собрала в 2 высоких хвостика. Образ дополнила нежным макияжем.

Модель устроила фотосессию на закате.

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В комментариях поклонники выразили восхищение пышным бюстом звезды и отметили, что Роуз - милая и соблазнительная.

25-летняя британская модель Деми Роуз выложила новые фото в Инстаграм. Она позировала в лакированном плащи от prettylittlething. Автором снимке стал фэшн-фотограф Бретт Рассел.

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