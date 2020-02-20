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четверг, 20 февраля 2020 22:46

Работа украинской художницы попала в американский журнал

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Работа украинской художницы попала в американский журнал
Рисунок художницы о Дне влюбленных. Фото: Facebook мастера

В список рекомендаций читателям американского глянца Cosmopolitain попала фотография художницы Виктории Русин.

Мастерица из Луцка на Волыни сообщила об этом на странице в Facebook.

Тематика ее работы - День влюбленных.

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"Моя работа попала в калифорнийский журнал COSMOPOLITAN в статью ко Дню Св.Валентина. Там на 7 строчке можно увидеть мой линейный принт двух влюбленных ", - пишет Виктория Русин.

"Cosmopolitan" - международный ежемесячный журнал для женщин. Первый выпуск вышел в 1886 году в Соединенных Штатах, но тогда он был семейным журналом. Впоследствии он превратился в литературный журнал, в конце 1960-х он стал женским журналом. Сокращенное название Cosmo. Журнал издает компания "Hearst Magazines". Он содержит информацию об отношениях, сексе, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, моде и красоте. "Cosmopolitan" имеет 58 международных выпусков и публикуется в 110 странах.

Работы украинского travel-фотографа Евгения Самученкр вошли в шорт-лист престижного международного конкурса Sony World Photo Awards.

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