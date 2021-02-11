Пышные формы: 5 моделей plus size, которые потрясли сеть

Фото: Instagram.com

Сейчас уже не выбирают моделей за четкими критериями. В тренде природная красота, поэтому в последние годы пышнотелые женщины покоряют подиумы на модных показах и украшают обложки глянцевых журналов.

Gazeta.ua собрала пять популярных моделей plus-size.

Американская модель 33-летняя Эшли Грэм каждый раз поражает подписчиков в Instagram откровенными снимками. Модельную карьеру начала в 12 лет. Тогда сотрудничала с агентством Wilhelmina Models. А уже через 2 года подписала контракт с известной модельным агентством Ford Models. Теперь Эшли часто появляется на страницах модных глянца и имеет 12 млн подписчиков в сети.

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Еще одна американская модель 30-летняя Маркита Принг представляет одно из наиболее авторитетных модельных агентств в мире - IMG. В индустрию красоты Принг девушка в 15 лет. Сотрудничает с известными брендами Levi's, Lane Bryant и Macy's, а также попала на страницы V Magazine и Vogue Italia.

34-летняя Денис Бидо из Майами не стала актрисой, о чем мечтала с детства, на всех кастингах ее просили похудеть на 5-10 кг. Однако лишний вес не помешала ей достичь успеха в мире моды. Она работала в рекламных кампаниях для Lilly Pulitzer, Lane Bryant и Forever 21.

Американская модель 23-летняя Джордин Вудс известна как лучшая подруга светской львицы Кайли Дженнер. Вудс выступала на Неделе моды в Нью-Йорке, а также на показах Chromat и Addition Elle. Джордин имеет опыт работы с такими журналами, как Vogue и Fashion.

36-летняя американка считается одной из самых востребованных моделей plus-size. В 16 лет начала восхождение на модельный Олимп. Сначала это была рекламная кампания для Lane Bryant. Теперь Хаффин появляется в CR Fashion Book, Vogue USA, Harper's Bazaar и десятках других журналов.

На пике популярности в модельном мире манекенщицы plus-size. Однако не все компании и бренды выступают за естественную красоту и снимки без фотошопа. В большинстве случаев растяжки и целлюлит скрывают с помощью графических редакторов.