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среда, 09 декабря 2020 12:13

Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
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Американская модель plus size 33-летняя Эшли Грэм поразила подписчиков очередной пикантной порцией снимков.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала только в синих трусах. Фотосессию устроила на кровати.

На другой фотографии женщина предстает в розовых трусах и желтой шубе. Дополнила образ модными аксессуарами и нежным макияжем.

Модель раскованно позировала
Фото: instagram.com/ashleygraham
Модель раскованно позировала
Модель раскованно позировала
Модель раскованно позировала
Модель раскованно позировала

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В комментариях под постом подписчики не оставили модель без комплиментов и выразили восхищение соблазнительными фото.

Американская plus-size модель 32-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз девушка сделала Селфи напротив зеркала в ванной. Смелую фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

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