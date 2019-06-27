Пышнотелая блогерка стала лицом спортивного бренда

Фото: @sarahhhrae

Латиноамериканская plus-size блогерка Сара Рэй Варгас стала лицом бренда Calvin Klein.

В рамках рекламного проекта #MyCalvins 30-летняя женщина, которая пропагандирует бодипозитив, рассказала о жизненном пути и танцевала в белье в кадре.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале блогерки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обложка со 150-килограммовой моделью стала самой лучшей по версии Cosmopolitan

"Это видео спонсировали Calvin Klein. Когда я увидела, что у них есть мой большой размер, заказала все доступные цвета нижнего белья. Я расскажу свою правдивую историю. Меня ничего не остановит", - поделилась Рэй Варгас.

В комментариях блогерка получила много поддержки и комплиментов от подписчиков, которые в восторге от ее творчества.

"Ты удивительная. Ты заслуживаешь эту возможность и даже больше", "В индустрии моды слишком много худых девушек, а ты такая роскошная. Так держать", "Ты мое вдохновение", "Я в восторге от тебя и твоей работы", "Не останавливайся, только вперед", - пишут они.

Сара Рэй Варгас начала снимать видео на YouTube в 2013 году. В то время женщина пережила тяжелый развод с отцом ее детей. Она завела влоги "Поговорим о сексе" и "Дорогая толстая девчонка" с историями о любви к себе.