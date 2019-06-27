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четверг, 27 июня 2019 12:48

Пышнотелая блогерка стала лицом спортивного бренда
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Сара Рэй Варгас стала лицом Calvin Klein
Фото: @sarahhhrae
Сара Рэй Варгас стала лицом Calvin Klein
Сара Рэй Варгас стала лицом Calvin Klein
Сара Рэй Варгас стала лицом Calvin Klein
Сара Рэй Варгас стала лицом Calvin Klein

Латиноамериканская plus-size блогерка Сара Рэй Варгас стала лицом бренда Calvin Klein.

В рамках рекламного проекта #MyCalvins 30-летняя женщина, которая пропагандирует бодипозитив, рассказала о жизненном пути и танцевала в белье в кадре.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале блогерки.

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"Это видео спонсировали Calvin Klein. Когда я увидела, что у них есть мой большой размер, заказала все доступные цвета нижнего белья. Я расскажу свою правдивую историю. Меня ничего не остановит", - поделилась Рэй Варгас.

В комментариях блогерка получила много поддержки и комплиментов от подписчиков, которые в восторге от ее творчества.

"Ты удивительная. Ты заслуживаешь эту возможность и даже больше", "В индустрии моды слишком много худых девушек, а ты такая роскошная. Так держать", "Ты мое вдохновение", "Я в восторге от тебя и твоей работы", "Не останавливайся, только вперед", - пишут они.

Сара Рэй Варгас начала снимать видео на YouTube в 2013 году. В то время женщина пережила тяжелый развод с отцом ее детей. Она завела влоги "Поговорим о сексе" и "Дорогая толстая девчонка" с историями о любви к себе.

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