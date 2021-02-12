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пятница, 12 февраля 2021 08:33

Пышногрудая украинская певица подчеркнула прелести откровенным боди
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Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами.

И обнародовала фотографии, где позирует в черном боди с бретельками из бисера, чокером и с поясом на талии, а также в ярком красном плаще. Соблазнительный лук изрядно подчеркнул пышную грудь артистки и ее длинные стройные ножки.

Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами
Фото: instagram.com/buzhynska
Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами
Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами
Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами
Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами

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"День святого Валентина - один из самых любимых праздников для влюбленных. Когда приходит время выбирать сюрприз, стоит сделать акцент на более романтические вещи или, чтобы они оказались личными и дорогими для адресата. Вы уже готовите подарки? А что бы вам хотелось получить в подарок?", - написала артистка.

Фанаты певицы оценили и роскошный образ кумира, и ее аппетитные формы.

Украинская певица Екатерина Бужинская представила страстную песню в неожиданном образе. Эмоциональный трек "Танго - Femme Fatale" о любви, которая окрыляет и которая убивает подкрепила специальной фотосессией, которая знаменует скорый приход весны и новых ярких эмоций.

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