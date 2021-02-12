Пышногрудая украинская певица подчеркнула прелести откровенным боди

Украинская певица Екатерина Бужинская не перестает поражать фанатов своими сексуальными образами.

И обнародовала фотографии, где позирует в черном боди с бретельками из бисера, чокером и с поясом на талии, а также в ярком красном плаще. Соблазнительный лук изрядно подчеркнул пышную грудь артистки и ее длинные стройные ножки.

Фото: instagram.com/buzhynska

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"День святого Валентина - один из самых любимых праздников для влюбленных. Когда приходит время выбирать сюрприз, стоит сделать акцент на более романтические вещи или, чтобы они оказались личными и дорогими для адресата. Вы уже готовите подарки? А что бы вам хотелось получить в подарок?", - написала артистка.

Фанаты певицы оценили и роскошный образ кумира, и ее аппетитные формы.

Украинская певица Екатерина Бужинская представила страстную песню в неожиданном образе. Эмоциональный трек "Танго - Femme Fatale" о любви, которая окрыляет и которая убивает подкрепила специальной фотосессией, которая знаменует скорый приход весны и новых ярких эмоций.