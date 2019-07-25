Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем

Фото: @ashleygraham

Американская plus-size модель Эшли Грэм отдыхала с мужем Джастином Эрвином в итальянском городе Сорренто.

Грэм опубликовала откровенные снимки в бикини в Instagram.

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На фото Эшли позировала в розовом сплошном купальнике, а Джастин в красных плавках с растительным орнаментом. Они с мужем загорали на яхте посреди моря.

"Я буду с тобой вечность, потому что ты любишь меня такой какая я есть", - чувственно призналась в любви к своему мужу Эшли.

Поклонники засыпали пару комплиментами.

"Вы милая пара", "вы так подходите друг другу", "моя любимая пара", "вы даете надежду, что настоящая любовь существует", "отлично выглядите".

Недавно модель plus-size Эшли Грэм порадовала сеть новым снимком топлес.