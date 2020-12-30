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среда, 30 декабря 2020 08:07

Пышногрудая 54-летняя актриса свела с ума секси-фигурой
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Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек свела с ума фанатов роскошными формами
Фото: instagram.com/salmahayek
Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек свела с ума фанатов роскошными формами
Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек свела с ума фанатов роскошными формами
Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек свела с ума фанатов роскошными формами
Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек свела с ума фанатов роскошными формами

Мексикано-американская актриса 54-летняя Сальма Хайек свела с ума фанатов роскошными формами.

Звезда опубликовала в Instagram снимки, где позировала в фиолетовом бикини на пляже. Купальник выгодно подчеркнул большой бюст звезды и ее плоский живот.

"Последние дни 2020 года. Никогда не были так благодарны за здоровье и общение с природой", - подписала кадры актриса.

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Фаны засыпали Сальму комплиментами.

"Сексапильная", "Вы не имеете возраста", "Как всегда красивая и невероятная", "Ты - женщина мечты", "Ох, эти роскошные формы", - пишут в комментариях.

Сальма Хайек имеет хорошую наследственность. Именно ей обязана за такую ​​хорошую форму. Уважает спорт, правильное питание, сон, качественную косметику и позитивный настрой.

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Дата
30
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