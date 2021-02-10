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среда, 10 февраля 2021 12:36

"Пузырьковый" дом, где снимались Дорофеева и Monatik, продают
6

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Дом модельера продают
Фото: designboom
Дом модельера продают
Дом модельера продают
Дом модельера продают
Дом модельера продают

Имение французского модельера Пьера Кардена выставлено на продажу. Его создал венгерский архитектор Антти Ловаг в 1970-е.

"Пузырьковый" дом, который расположен на юге Франции, пытались продать несколько лет назад за более 11 млрд грн - 300 млн фунтов стерлингов. Площадь поместья достигает 1,2 тыс. кв. м. Он построен из переплетенных пространств пузырьков, перемежающиеся террасами и бассейнами.

На территории дома расположены сады, пруды и бассейн площадью более 8,5 тыс. кв. м. Окна разного размера и расположены несимметрично. В имении есть 10 спален, панорамная гостиная и банкетный зал на 500 мест с видом на море и Каннский залив, как пишет издание Designboom.

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В этом доме проходили съемки клипа на песню "Глубоко" исполнителей Нади Дорофеевой и Monatik.

29 декабря в возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден. О смерти Кардена сообщили его родные. Он умер в больнице французского города Нейи-сюр-Сен. Причина смерти дизайнера неизвестна.

Карден работал с 1947 года в ателье Кристиана Диора. 1950-го основал собственный бренд.

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Дата
10
февраля

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