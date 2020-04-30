"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1323
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1143
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3213
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2331
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4743
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6120
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
39
8
19
5
3
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Видео
Все видео
"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню
"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню
Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
Голос страны-10: чем закончился суперфинал
Голос страны-10: чем закончился суперфинал
Музыкант создал видеоблагодарность украинским пожарным
Музыкант создал видеоблагодарность украинским пожарным
Ник Вуйчич потребовал у Шария удалить видео с ним
Ник Вуйчич потребовал у Шария удалить видео с ним
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2862
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1980
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1440
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 693
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 13:52

"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню

  Комментировать
&quot;Прошу у неба сил и гордости&quot;: Злата Огневич представила клип на новую песню
В видеоработе видим недостроенные мосты. Это символ незаконченных отношений, которые никогда не восстановятся Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица 34-летняя Злата Огневич выпустила новую песню и клип на нее.

"Это вторая #ИсторияМоейЛюбви. Самая трепетная и личная. Слушайте и делитесь ощущениями!", - написала певица в Іnstagram.

В видеоработе видим недостроенные мосты. Это символ незаконченных отношений, которые никогда не восстановятся.

"В этом видео я настоящая, оно показывает мои обнаженные эмоции. В нем нет актеров, есть только реальная жизненная история, где я наедине со своими чувствами. Мы показали период моей жизни и переживаний в нем. Главный месседж заключается в том, что жизнь продолжается, нужно всегда находить в себе силы подниматься и идти дальше, даже после самых сложных испытаний", - пишет Злата Огневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мое тело, мое дело": Злата Огневич с Jerry Heil рассказали, какими должны быть женщины

Режиссером ролика выступил Валерий Погонский. Он удачно воплотил переживания певицы.

Украинская певица Злата Огневич презентвала работу под названием "Ты обещал" по мотивам стихотворения Андрея Хлывнюка. Она нашла себя в стихах лидера группы "Бумбокс", а ее особое прочтение текста и творческое сочетание музыки очень ему понравились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

На Донбассе началась операция Объединенных сил

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 114281
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 94288
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 21249
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 18541
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 13195
Знаменитости
Обнародовали рейтинг самых убыточных фильмов за предыдущий год
Обнародовали рейтинг самых убыточных фильмов за предыдущий год Просмотров: 135
"Вы готовы убить меня, я готов убить вас": муж Тодоренко устал от ненависти
"Вы готовы убить меня, я готов убить вас": муж Тодоренко устал от ненависти 1 Просмотров: 396
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 13384
Звезда "Дизель Шоу" работал диспетчером
Звезда "Дизель Шоу" работал диспетчером Просмотров: 1026
У Джиджи Хадид с бойфрендом-музыкантом будет ребенок
У Джиджи Хадид с бойфрендом-музыкантом будет ребенок Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Голосов: 40365
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua