"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню

В видеоработе видим недостроенные мосты. Это символ незаконченных отношений, которые никогда не восстановятся Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица 34-летняя Злата Огневич выпустила новую песню и клип на нее.

"Это вторая #ИсторияМоейЛюбви. Самая трепетная и личная. Слушайте и делитесь ощущениями!", - написала певица в Іnstagram.

В видеоработе видим недостроенные мосты. Это символ незаконченных отношений, которые никогда не восстановятся.

"В этом видео я настоящая, оно показывает мои обнаженные эмоции. В нем нет актеров, есть только реальная жизненная история, где я наедине со своими чувствами. Мы показали период моей жизни и переживаний в нем. Главный месседж заключается в том, что жизнь продолжается, нужно всегда находить в себе силы подниматься и идти дальше, даже после самых сложных испытаний", - пишет Злата Огневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мое тело, мое дело": Злата Огневич с Jerry Heil рассказали, какими должны быть женщины

Режиссером ролика выступил Валерий Погонский. Он удачно воплотил переживания певицы.

Украинская певица Злата Огневич презентвала работу под названием "Ты обещал" по мотивам стихотворения Андрея Хлывнюка. Она нашла себя в стихах лидера группы "Бумбокс", а ее особое прочтение текста и творческое сочетание музыки очень ему понравились.