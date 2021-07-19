"Пробивались колеса, ночью садились батарейки" - Олег Собчук рассказал о велотуре по Украине

Рок-музыкант и форнтмен группы "Скай" Олег Собчук поделился, какие сложности пришлось преодолеть во время велотурне по Украине.

Певец за 20 дней добрался из поселка Меловое Луганской области в город Чоп на Закарпатье. Собчук преодолел более 2 тыс. км на велосипеде. Также устраивал концерты и встречи с поклонниками. Во время съемок шоу "Хто зверху" на "Новом канале" артист рассказал, как это было.

Фото: instagram.com/sob4uk

"Самое сложное - борьба с собственным мозгом, который постоянно, особенно в первые четыре дня, говорил мне: "Зачем тебе это надо, сядь в бус и не выделывайся". У меня до сих пор болит пятая точка: физически было очень сложно проезжать ежедневно по 120-150 километров. Пробивались колеса, ночью садились батарейки. В конце маршрута я подсвечивал дорогу телефоном вместо фонаря. Ездил в ливень в дождевике, со всех сторон обливали водой из луж машины. Начинаешь смеяться - в рот тоже попадают капли", - признался Собчук.

Но исполнитель смог доехать до финальной точки.

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"В каждом городе я встречал очень много хороших людей, они собирали целые клубы, дарили подарки. В Кривом Роге меня приветствовали патрульные на велосипедах. Это впечатляет", - рассказал он.

Олег Собчук - украинский рок-музыкант, который в 2001 году вместе с Александром Грищуком создал группу "Скай". Первое выступление с группой Олег провел 14 февраля 2001 в центре досуга имени Довженка в Тернополе. Олег является автором почти всех песен группы, кроме композиции "Не йди". 2005 года во время выступлений в проекте "Молодая кровь" музыкантов заметил продюсер Эдуард Клим и предложил подписать контракт с Lavina Music. Благодаря этому сотрудничеству группа получила значительную популярность. 2016 года Собчук принял решение завершить сотрудничество с лейблом и самостоятельно заниматься развитием группы.