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четверг, 26 июля 2018 15:04

Призер американских "Танцев со звездами" покажет свой талант в украинском телешоу
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Дмитрий Чаплин
Дмитрий Чаплин
Дмитрий Чаплин
Дмитрий Чаплин
Дмитрий Чаплин

Телеканал "1+1" раскрыл одну из самых ярких интриг нового сезона обновленных "Танців з зірками". Стало известно имя ранее анонсированной звезды американских Dancing with the stars, которая выйдет на паркет украинского проекта уже этой осенью. В качестве танцора нового сезона "Танців з зірками" выступит финалист американской версии проекта и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

Дмитрий известен своими жгучими танцами на проекте Dancing with the stars в США, где в девятом сезоне в паре с певицей Mya он стал финалистом и завоевал серебряный кубок. В восьмом сезоне проекта Дмитрий танцевал в паре известной playmate и звездой Playboy Холли Медисон, а в двенадцатом – с чешской моделью и телеведущей Петрой Немковой. Кроме того, Дмитрий Чаплин стал финалистом и хореографом популярного американского шоу So you think you can dance, а за постановку аргентинского танго был номинирован на престижную премию Emmy.

"Я счастлив вернуться на паркет в качестве участника, тем более в стране, с которой меня многое связывает. Во мне течет украинская кровь, ведь мой дедушка родом из Киевской области, а бабушка – из Кировоградской. Бабушка стала единственным человеком в своем поселке, пережившим Холокост и Вторую мировую войну. В ее честь в поселке даже установлен памятник. Я мечтаю отправиться туда, чтобы посетить родные места моих предков", - поделился Дмитрий Чаплин.

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С кем из звезд в паре будет танцевать Дмитрий Чаплин пока остается интригой. Об этом зрители узнают в премьерном выпуске нового сезона "Танців з зірками" осенью.
Продолжается #танціззіркамиchallenge, эстафета участников нового сезона легендарных обновленных "Танців з зірками" , в рамках которого звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет "Танців з зірками" грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который передал вызов солистке группы "НЕАНГЕЛЫ" Славе Каминской. Согласится ли Слава испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени.

Кроме того, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

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Дата
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