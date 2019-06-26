Прима-балерина Екатерина Кухар снялась в фильме

Автор: www.segodnya.ua Екатерина Кухар показала шикарный наряд со съёмок

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар рассказала о съемках в фильме "Віддана" и показала наряд, в котором снималась в картине.

Подробностями звезда поделилась в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

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По словам Кухар, специально для нее художник по костюмам создал роскошное красное платье с вышивкой дракона.

"Картина "Віддана" по роману Софии Андрухович - это первый для меня опыт полного метра. Съемки проходили в театре им. Ольги Кобылянской в Черновцах. Мой образ создавала Леся Патока. Я была в восторге", - рассказывала Екатерина.

На съемках балерине пришлось не только танцевать, но и выполнять экстремальные трюки.

"Чтобы сняться в фильме, пришлось поработать с каскадером. Настоящий экстрим и адреналин", - призналась Екатерина.

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