Прикрыл интимное место мячом: голый солист Måneskin поразил сеть эротическими фото

Фото: @ykaaar

Фронтмен итальянской группы Måneskin 22-летний Дамиано Давид полностью обнажился в эротической съемке.

Провокационные фото появились в Instagram звезды.

Дамиано предстал в кадре без одежды. Интимное место прикрыл баскетбольным мячом. Для фото Дамиано надел много аксессуаров - серьги, браслеты, подвески, пирсинг в соске.

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Также фронтмен показал многочисленные татуировки. Среди них довольно откровенное ХХХ на лобке.

Новый пост Дамиано собрал более 1,6 млн лайков и 12,5 тыс. комментариев.

"Как ты можешь быть таким горячим?", "Я сейчас сойду с ума", "Мяч лишний".

Итальянская группа Måneskin, победившая на песенном конкурсе Евровидение-2021, стала лицом новой кампании Gucci. Артисты приняли участие в откровенной фотосессии, где примеряли образы из коллекции Aria. Линейку посвятили 100-летию Gucci.