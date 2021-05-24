Приходько показала фигуру после родов и обдумала бодипозитив

Артистка Анастасия Приходько, которая в апреле сообщила, что стала матерью в третий раз, поделилась с фанатами откровенной фотографией. Она показала фигуру после родов.

Снимком 34-летняя певица поделилась в Instagram. Позировала в сером нижнем белье и белой рубашке.

"Неожиданно, правда? А я не стесняюсь быть настоящей. Как часто женщина слышит оскорбительные слова по поводу ее фигуры после родов? А как часто комплексует из-за внешности?" - подписала исполнительница фото.

Также она выразила мнение относительно бодипозитива.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Бодипозитив в моде. Но как быть тем, кто привык всегда видеть одно отражение в зеркале, а после родов на тебя смотрит совсем другой человек? Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшая грудь, неухоженность. Не все здесь супермодели и имеют отличный генофонд, когда от воды из-под крана ты прекраснее, чем Моника Белуччи. И бывает так, что нет сил что-либо делать. Не будем забывать о частой послеродовой депрессии и гормонах", - отметила Приходько.

Певица добавила, что гордится телом после родов.

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"Горжусь своей полоской на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне. Я не стесняюсь своего живота, который обвес и похож на терку, у меня целлюлит. Да, я ела и помогала расти моему ребенку. С гордостью показываю живот вам, я горжусь, что стала мамой в третий раз. Бог создал женщину до появления глянца, лайков, подиума, сцены", - отметила артистка.

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. При этом она решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Она наслаждается ролью многодетной мамы.