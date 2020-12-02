Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом крошечном бикини

Модель и звезда социальной сети Instagram 31-летняя Шейла Фонг претендует на место в Книге рекордов Гиннесса за "самое крошечное бикини в мире".

Модель с пышными формами активно публикует пикантные снимки в Instagram. Так, Фонг позирует в купальнике, ширина которого составляет всего 3 сантиметра - он практически ничего не скрывает.

Фото: instagram.com/misscubandoll

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"Мой купальник очень удобный, хотя выглядит провокационно. Я заслуживаю мирового рекорд,а ведь кроме меня никто больше не сможет надеть такой наряд", - говорит модель, передает таблоид Daily Star.

Кроме того, звезда призвала людей перестать думать о том, что женщина должна быть худой и спортивной.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз раз поражает подписчиков сексуальными фото. На серии снимков девушка соблазнительно позирует в розовом минибикини, хвастаясь пышными формами. Волосы заплела в две косы.