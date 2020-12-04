Премьера новогоднего клипа:DZIDZIO предстал в образе Санта Клауса

Слова и музыку написал Михаил Хома. Фото: instagram.com/dzidzio

Группа DZIDZIO накануне новогодних праздников выпустила клип на песню "Зимняя сказка".

О премьере видеоработы сообщил лидер группы на своей странице в Instagram. Видео опубликовали на YouTube-канале группы.

"Клип DZIDZIO "Зимняя сказка" накануне новогодних праздников придаст праздничного настроения детям и взрослым, перенесет в то самое беззаботный время, которое все так ждали, как только упадет первые хлопья снега. Каникулы, елка, подарки, санки, лыжи и все новогодние хлопоты отвлекут от будничных проблем и соберут вместе в теплых уютных домах за столом всех близких людей. А кто, как не DZIDZIO - взрослый с душой ребенка, у которого всегда праздник внутри, главный украинский Санта DZIDZIO и брат Святого Николая - именно он должен напомнить всем, как важно собираться с родными вместе и праздновать Новый год и Рождество, особенно во времена пандемии", - написали под клипом участники группы.

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Слова и музыку написал Михаил Хома. Режиссером клипа является Тарас Дронь.

Певцу DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома, 20 ноября исполнилось 37 лет. Он покорил украинский шоу-бизнес, и на этом не остановился. Артист создает фильмы и сериалы. Благодаря незабываемому образу и позитивному настрою - у исполнителя постоянно увеличивается количество поклонников.