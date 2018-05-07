Представительница Кипра на Евровидении-2018 оконфузилась на красной дорожке

В Лиссабоне прошла церемония открытия Евровидения-2018. Нынешней синей дорожкой прошлись 43 участника, которые поражали яркими и эпатажными образами.

Представительница Кипра 31-летняя Элени Фурейра выбрала для официального мероприятия бежевое платье, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы. Однако неудачным дополнением образа стали оранжевые босоножки меньшего размера, чем нужно. На фото папарацци хорошо видно, что прозрачные пластиковые вставки слишком пережимают ноги артистки.

Автор: Reuters Представительница Кипра - греческая поп-певица Элени Фурейра

Автор: Reuters Представительница Кипра - греческая поп-певица Элени Фурейра

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Свой образ Элени дополнила макияжем с акцентом на длинных ресницах, прической с мокрым эффектом и красным маникюром. На репетицию номера Элени надела сексуальный цветной комбинезон.

Автор: Reuters Представительница Кипра - греческая поп-певица Элени Фурейра

Автор: Reuters Представительница Кипра - греческая поп-певица Элени Фурейра

Представительница России на Евровидении Юлия Самойлова 6 мая приняла участие в пропагандистской акции "Бессмертный полк". Вместе с членами российской делегации она пронесла по улицам Лиссабона флаги РФ и российских наемников из ДНР и ЛНР.