Представитель Добронравова развеял слухи вокруг сериала "Сваты"

Федор Добронравов не уйдет со "Сватом". Фото: tv.ua

Представители российского актера Федора Добронравова, который играет главную роль в комедийном сериале "Сваты", прокомментировали слухи о закрытии ленты.

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Информация о возможном увольнении актера из сериала вызвала большую бурю негативных эмоций, поделилось издание "СтарХит".

Оказалось, что актер не собирается уходить из проекта, который уже успел стать важной частью его жизни.

"Будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые 6 сезонов. Так говорит Федор Викторович. Он остается в шоу, на носу выпуск продолжение. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит сильных изменений. Все остальное надумано. Название не изменится. И проект никто не оставлял", - рассказал представитель Добронравова.

Российского актера Федора Добронравова исключили из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.