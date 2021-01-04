Праздник продолжается - американская супермодель эротично повалялась в конфетти

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери поделилась пикантной новогодней фотосессией в Instagram.

На нескольких фотографиях она примерила роль Санты. На других кадрах Чери позирует то в блестящей мини-платья, то в сексуальном боди на завязках. При этом девушка рассыпала по полу конфетти и вивалялася в нем.

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Американская модель Ана Чери получила известность благодаря видеоуроки фитнеса в Instagram. По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников.