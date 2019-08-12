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понедельник, 12 августа 2019 08:03

Позволяет пить и употреблять наркотики: у Оззи Осборна обнаружили генетическую мутацию

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Позволяет пить и употреблять наркотики: у Оззи Осборна обнаружили генетическую мутацию
Оззи Осборн является одним из основателей рок-группы Black Sabbath, созданной в Бирмингеме в 1968 году. Фото - ournalist.today

У рок-музыканта Оззи Осборна обнаружили генетическую мутацию, которая позволила ему пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками. К такому выводу пришли американские ученые, изучившие его ДНК.

Обнаруженная у 70-летнего певца мутация повышает защитные силы организма и делает его невосприимчивым к различным стимулирующим веществам, говорит ученый Билли Салливан из медицинской школы при Университете Индианы, передает The New York Post.

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Как отмечает издание, сейчас издательство National Geographic готовит к печати книгу с результатами исследования влияния мутаций ДНК на поведение и здоровье человека. В ней будет в том числе описан пример генных изменений, найденных в Осборна, который никогда не скрывал, что злоупотреблял наркотиками и алкоголем на протяжении большей части своей жизни.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) является одним из основателей рок-группы Black Sabbath, созданной в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, который имеет в своей копилке две премии Grammy, продал более 70 млн копий альбомов по всему миру. В 2017 году музыканты объявили о завершении совместной работы.

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12
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