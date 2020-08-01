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суббота, 01 августа 2020 11:29

Позитив заинтриговал фанов новостью

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Позитив заинтриговал фанов новостью
Артист и саундпродюсер, участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив примет участие в шоу "Танцы со звездами". Фото: instagram.com/positiff

Артист и саундпродюсер, участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завогородний) примет участие в шоу "Танцы со звездами". Принял вызов от рэп-исполнительницы alyona alyona.

Певец опубликовал на странице в Instagram видео, где сообщает о своем участии в шоу. На видео артист появляется на трех локациях: в собственном автомобиле, квартире и студии, где он постоянно слышит саундтрек проекта "Танцы со звездами". В конце на экране телефона Позитив видит видео, где alyona alyona обращается к нему со словами: "Позитив, давай без негатива - ты следующий!". В финальном кадре своего видео Позитив уже в сценическом костюме сообщает, что принимает вызов от alyona alyona и передает его фронтмену группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергею Танчинцу.

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"На самом деле, всю жизнь танцы даются мне сложно. И я верю, что шоу сблизит меня с этим сложным и кропотливым искусством. А еще поможет преодолеть себя и свой страх быть на сцене без микрофона. Хочется показать себя с новой стороны, о который мало кто знает. И уже сейчас, на этапе подготовки, чем лучше начинает получаться, тем больше этот процесс меня затягивает. Каждому артисту нужно идти вперед и развивать различные грани себя - и это будет новый крафт, который я надеюсь овладеть в шоу. Жду этих новых эмоций", - прокомментировал Позитив свое участие в шоу.

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Публикация от Oleksii @positiff Zavgorodnii (@positiff)

Вскоре станет известно, примет ли рок-певец Сергей Танчинец вызов в #танциззиркамиchallenge и присоединится ли на паркете к другим участникам.

Также сегодня украинский дизайнер Андре Тан в Instagram сообщил, что не принимает #танциззиркамиchallenge, который ему передал Дмитрий Танкович. Видео-ответ дизайнер записал на одной из итальянских фабрик тканей, где он подбирает ткани для новой коллекции.

Осенью на телеканале "1 + 1" стартует четвертый сезон обновленного проекта "Танцы со звездами". В течение нескольких недель в социальных сетях распространяется #танциззиркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу. Уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу. Звездными участниками четвертого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами" уже стали Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цимбалюк в паре с Яной Заяц; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко, Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой, alyona alyona с Юрием Гуричем и Позитив.

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