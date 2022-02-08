Позировала на камеру голышом: пышнотелая Lizzo призвала любить тело без условий

Американская рэпер 33-летняя Lizzo продолжает увлекать бодипозитивными постами и снимками. Звезда еще раз показала обнаженные кадры из личного архива.
Фотографиями и роликом, на котором рэп-исполнительница нежно себя гладила, поделилась в Instagram.
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"Если любишь меня, то любишь всю меня. Не перебираешь и не выбираешь. Мы должны безусловно любить других, начав с безусловной любви к самим себе. Уделите сегодня время тому, чтобы подумать об условностях, которые сдерживают нас так сильно, что лишают нас свободы искренней любви", - написала артистка под провокационными кадрами.
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Lizzo, настоящее имя которой Мелисса Виван Джефферсон, ошеломила сеть слишком откровенным образом. В эпатажном наряде посетила торжества по случаю дня рождения певицы Cardi B.
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