Позировала на камеру голышом: пышнотелая Lizzo призвала любить тело без условий

Фото: instagram.com/lizzobeeating

Американская рэпер 33-летняя Lizzo продолжает увлекать бодипозитивными постами и снимками. Звезда еще раз показала обнаженные кадры из личного архива.

Фотографиями и роликом, на котором рэп-исполнительница нежно себя гладила, поделилась в Instagram.

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"Если любишь меня, то любишь всю меня. Не перебираешь и не выбираешь. Мы должны безусловно любить других, начав с безусловной любви к самим себе. Уделите сегодня время тому, чтобы подумать об условностях, которые сдерживают нас так сильно, что лишают нас свободы искренней любви", - написала артистка под провокационными кадрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

Lizzo, настоящее имя которой Мелисса Виван Джефферсон, ошеломила сеть слишком откровенным образом. В эпатажном наряде посетила торжества по случаю дня рождения певицы Cardi B.