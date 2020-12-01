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вторник, 01 декабря 2020 17:53

Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
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Британская супер-модель 30-летняя Стелла Максвелл часто фотографируется топлес. Фотографии публикует в Instagram.

На снимке "ангел" Victoria's Secret позирует только в салатовых стрингах. Фотосессию устроила среди тропической растительности. Звезда повернулась к камере спиной.

Поклонники не потеряли возможность и написали множество комплиментов в комментариях.

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Модель снимается топлесс
Фото: instagram.com/stellamaxwell
Модель снимается топлесс
Модель снимается топлесс
Модель снимается топлесс
Модель снимается топлесс

Датская супер-модель 51-летняя Хелена Кристенсен поразила поклонников серией откровенных снимков. Звезда позировала в кружевном черном боди, сексуально изгибаясь. В руках держит леопардовый плед.

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