"Повезло с девочками" - Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети

Украинский актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе с семьей отправился на отдых.
Семейные фото с пляжа появились в Instagram жены комика Ксении.
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На снимках позировала вся семья, Евгений, Ксения и дочери 11-летняя Варвара и 5-летняя Серафима. Женская половина Кошевых предстала перед камерой в купальниках.
"Семья", - лаконично подписала снимок Ксения.
Пользователи сети пришли в восторг от серии пляжных фото.
"Очень красивая семья", "Счастливое семейное фото", "Евгению повезло с такими красивыми девочками", - пишут они.
Президент Украины Владимир Зеленский сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) и было закрыто для прессы.
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