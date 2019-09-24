"Повезло с девочками" - Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети

Фото: @yalta_k

Украинский актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе с семьей отправился на отдых.

Семейные фото с пляжа появились в Instagram жены комика Ксении.

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На снимках позировала вся семья, Евгений, Ксения и дочери 11-летняя Варвара и 5-летняя Серафима. Женская половина Кошевых предстала перед камерой в купальниках.

"Семья", - лаконично подписала снимок Ксения.

Пользователи сети пришли в восторг от серии пляжных фото.

"Очень красивая семья", "Счастливое семейное фото", "Евгению повезло с такими красивыми девочками", - пишут они.

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) и было закрыто для прессы.