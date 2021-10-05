"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями

Актер Студии "Квартал 95" 38-летний Евгений Кошевой поделился, продолжает ли общение с друзьями из Луганска. Юморист родился на Харьковщине, но с шести лет жил в городе Алчевск Луганской области.

Кошевой рассказал, что последний раз выступали в Луганске в 2014 году. Этим поделился в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер".

"Это было во Дворце культуры имени Ленина. 16 апреля. Почему запомнил дату? Потому что в последний раз видел отца. Когда мы выступали в Луганске, уже тогда были заворушки возле СБУ. Потом, конечно, уже "въезжаешь". Непонятно, что происходит, какие-то непонятные флаги. Никто не понимал, во что это обернется. Живя в Донбассе, я поверить не мог, что будет происходить такая ж*па", – сказал он.

Ведущий последний раз виделся с отцом на том же выступлении.

Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Он пришел на концерт. Говорю: "Мы еще с тобой поговорим". Я уехал, и 22 числа у него случился инсульт. Быстро так он ушел. Это были проблемы со здоровьем. Все болячки он скрывал", – добавил актер.

Артист также рассказал, поддерживает ли связь с друзьями из Луганска.

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"Нет. Из тех, кто остался – они перешли на сторону сепаров. Это было, наверное, так удобно. Никуда не выезжать, никого не защищать и перейти на сторону зла. Все, с кем общался, с кем были в Луганске – половина ребят работает у нас в авторской группе, Луганская Сборная вся переехала. Те пацаны, с которыми играли в КВН, переехали еще до войны. Увидели для себя перспективу здесь", – отметил Кошевой.

"Квартал 95" являются украинофобами. Об этом написала доктор филологических наук, профессор Киево-Могилянской академии Лариса Масенко. Речь идет о 10-минутном ролике с вечернего шоу "кварталовцев" под российским названием "Не бордель, а Шмарочос! Как девушки легкого поведения перешли на украинский".