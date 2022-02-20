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воскресенье, 20 февраля 2022 20:18

Повар призналась, почему не общается с отцом сына: "У нас разные ценности"
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Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар развелась с первым мужем на седьмом месяце беременности. Она призналась, что ныне не общается с отцом первенца – сына Тимура.

Она отметила, что мальчик поддерживает контакты с папой. На личную тему поговорила в программе "Світське життя", передает Gazeta.ua.

"Сын с отцом общается. Не так часто, как Тимур хотел бы. Но я принимаю то, что есть. Я бы охотно общалась и решала бы все вопросы, и советовалась бы с ним относительно Тимура. Но в какой-то момент мы поняли, что идем разными путями, мы не совсем понимаем друг друга, у нас разные ценности", - рассказала Кухар.

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Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухарь рассталась с первым мужем на седьмом месяце беременности
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
У Кухар есть дочь от артиста балета Александра Стоянова – Анастасия
Она призналась, что ныне не общается с отцом первенца – сына Тимура
Ее поддерживал артист балета Александр Стоянов. У них завязался роман. Через 10 лет гражданского брака пара вышла замуж
Пара воспитывает сына Екатерины от первого брака Тимура и общую дочь Анастасию

Балерина добавила, что общается с родителями бывшего. Тимур и дочь от второго мужа – Александра СтояноваАнастасия часто гостят у них.

"Я общаюсь очень хорошо с его матерью и его папой. Сейчас даже мои дети были у них на даче", – сказала звезда.

Кухар мало рассказывает о первом муже. Вышла замуж за него в юном возрасте. Впоследствии супруги начались невзгоды. Спустя время звезда узнала о беременности, но подала на развод еще до рождения Тимура.

Ее поддерживал артист балета Александр Стоянов. У них завязался роман. Через 10 лет гражданского брака пара женилась. Влюбленные провели тайную церемонию 2018 года в США на Рождество. Пара воспитывает сына Екатерины от первого брака Тимура и общую дочь Анастасию.

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