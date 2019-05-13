"Потапу повезло" - Настя Каменских позировала полуголой в сети

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, разместила в сети откровенный снимок без одежды.
На снимке знаменитость в белом белье стоит возле кровати в спальне. На лице певицы лёгкий макияж, волосы распущенны.
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Поклонники артистки не скупились на комплименты в комментариях:
"Как всегда шикарная", "Потапу очень повезло", "попа лучше чем у Ким", "это не женщина, это - мечта".
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Недавно стали известны подробности свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).
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