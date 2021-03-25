Потап трижды женился на Каменских

Потап и NK впервые поженились в Лас-Вегасе. Фото: vokrug.tv

Украинский продюсер Алексей Потапенко заявил, что со своей женой, певицей Настей Каменских женился 3 раза. Впервые пара расписалась в Лас-Вегасе, а второй - в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Девочки рулят": NK представила клип с Астафьевой и Никитюк

Очень трудно официально оформить отношения в Киеве, чтобы никто не узнал, но супругам это удалось, рассказывает Потап в интервью программе "ЖЗЛ".

Третью свадьбу звезды сыграли уже в мае 2019 года. Они отметили торжество под Киевом, пригласив своих друзей и родственников.

Двухэтажный особняк украинской певицы Насти Каменских и ее мужа рэпера и продюсера Алексея Потапенко сняли на видео. Дом супругов расположен в поселке Романков недалеко от Конча-Заспы под Киевом.