Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма

Потап появился в неожиданном образе в новом клипе. Фото: Руслан Масловский

Артист 40-летний Алексей Потапенко, более известный как Потап, выпустил сольный клип на трек "Экзорцизм". В видеоработе присутствуют элементы хоррора.

Клип опубликовали на официальном YouTube-странице продюсера.

"Главный герой - творец, который охвачен страстями. До того как происходит судьбоносная встреча с Любовью, его душа полна мук и противоречий. Героиня - олицетворение Любви, она играет решающую роль в судьбе героя: излечивает его душевные раны, делает его лучше и сильнее, усмиряет его, подобно обряда экзорцизма", - подписал видео.

Песня "Экзорцизм" вошла в новый альбом Потапа "Без рекламы". Режиссером видео является Станислав Капралов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместе с Викторией Бекхэм: после 15-летней паузы Spice Girls выпустят песню

"Сюжетная линия клипа повторяет линию моей собственной судьбы. Я, как актер, во многом отдался талантливому украинскому кинорежиссеру Стасу Капралов: рассказал ему свою историю, а он обрек ее в художественную форму и наполнил кинематографическими элементами. У нас получился мини-фильм с элементами хоррора о волшебной и целительной энергии любви", - отметил исполнитель под роликом.

Артисты 34-летняя Настя Каменских и 40-летний Алексей Потапенко, сценическое имя которого Потап, отпраздновали годовщину свадьбы. 23 мая 2019 года пара поженилась. По случаю "бумажной свадьбы" супруги показали нежные фотографии, которые ранее не публиковали. Продюсер поздравил любимую в Instagram и поделился роликом. Он был смонтирован из снимков, сделанных в день свадьбы. Также Потап добавил к видео свою песню "Ровно".