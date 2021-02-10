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среда, 10 февраля 2021 17:49

Потап, Деми Мур и Брэд Питт. Кто из звезд остался друзьями после развода
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Разорвать отношения и остаться друзьями удается не каждой паре. Брюс Уиллис и Деми Мур расставались со скандалами, но впоследствии им удалось восстановить дружеские отношения. А Потап и его экс-жена Ирина Горовая до сих пор тесно сотрудничают.

Gazeta.ua рассказывает, какие звездные супруги остались друзьями после развода.

Слава и Эдгар Каминские

Артистка Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский расстались прошлым летом после 5 лет брака. Вместе воспитывали сына Леонарда и дочь Лауру. Экс-супруги утверждают, что ради них забыли все обиды.

"Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. Мы с Эдгаром совершили длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, полное взаимопонимание и теплые, полные доверия отношения 2 осознанных родителей", - отметила она.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году. Пара прожила в браке 5 лет.

Во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт закрутил роман с актрисой Анджелиной Джоли. Супруги официально разорвали отношения 7 января 2005 года. Они заявили, что расстаются друзьями, уважая друг друга.

В 2016-м Питт сказал, что развод с Энистон было одной из величайших ошибок в его жизни. Сейчас актеры поддерживают дружеские отношения.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

О разводе ведущая Соломия Витвицкая объявила 9 февраля. Она вместе с режиссером Владом Кочатковим прожила в браке 8 лет. Женщина рассказывала, что переехала еще в сентябре 2020-го, а развод получили в декабре.

"За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". Развод только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену", - написала Витвицкая в Instagram под общей фотографией.

Слава и Эдгар Каминские остались друзьями после развода
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi
Брэд Питт и Дженнифер Энистон остались друзьями после развода
Брэд Питт и Дженнифер Энистон остались друзьями после развода
Соломия Витвицкая и Влад Кочатков остались друзьями после развода
Брис Уиллис и Деми Мур остались друзьями после развода

Брюс Уиллис и Деми Мур

Актеры Деми Мур и Брюс Уиллис расстались в 2000 году после 13 лет брака. У супругов родились 3 дочери. Впоследствии выяснилось, что Уиллис изменял жене. Пара разрывала отношения со скандалами: они спорили, а Мур как-то выбросила вещи мужа из дома.

Через некоторое время им удалось восстановить теплые отношения. Актер часто видится с дочерьми. Также присутствовал на свадьбе экс-жены и Эштона Катчера. А после развода Мур и Катчера Уиллис был первым, кто поддерживал ее. В 2019-м актер пригласил бывшую возлюбленную на празднование 10-й годовщины брака с 2-й женой Эммой Хеминг.

Потап и Ирина Горовая

Продюсеры Алексей Потапенко и Ирина Горовая поженились в 1999-м. В 2008 году появился на свет сын Андрей. В 2016-м пара заявила, что развелась.

"Уже 5 лет живем отдельно, а официально оформили развод 2 года назад (в 2014 году. - Gazeta.ua). И мы действительно крепкая, но не супружеская пара", - рассказывала Горовая изданию "Отдохни" в 2016 году.

Потап говорил, что они не объявляли этот факт из-за занятости в проектах.

"У нас такая крепкая дружная любовь. Мы хоть и давно разъехались, но фактически и не расставались, так как работали вместе. Наверное, со стороны это кажется странным, что бывшие супруги так тепло общаются. Но мы по-настоящему близкие, делимся друг с другом самым сокровенным", - отмечал человек.

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Горовая вместе с бойфрендом гуляли и на свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая состоялась в прошлом году.

Британская певица Адель около 2 лет назад разорвала отношения с мужем Саймоном Конецкий. Но только недавно бывшая пара смогла договориться об официальном разводе.

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