Поправился на 15 кг - судья "МастерШеф" признался, что делал во время карантина

Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поправился на 15 кг. Признался, что за период карантина он набрал лишний вес от которого не удается избавиться.

Автор: Instagram Владимир Ярославский Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский набрал 15 кг лишнего веса

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Ярославский посещает спортзал, но не регулярно, потому что ему трудно "взять себя в руки", сказал он в интервью изданию "Факты".

"Я сильно потолстел и никак не могу себя заставить вернуться к предыдущему весу и образу жизни. Набрал, наверное, 15 килограмм за прошлый год. Конечно, хожу в спортзал, но не регулярно. Да и залы часто закрываются на карантин. Буду откровенен - я люблю поесть. Так что мне постоянно хочется всего. Когда находишься постоянно среди вкусной еды, сложно удержаться", - рассказал он.

Автор: Instagram Владимир Ярославский Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский набрал 15 кг лишнего веса

Актер "Вар'яти-шоу" Максим Кравец похудел за 3 месяца на 9 кг. Он отметил, что его устраивали формы и состояние здоровья, однако впоследствии появилась одышка, физическая и моральная усталость.