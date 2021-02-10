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среда, 10 февраля 2021 16:34

Поправился на 15 кг - судья "МастерШеф" признался, что делал во время карантина

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Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поправился на 15 кг. Признался, что за период карантина он набрал лишний вес от которого не удается избавиться.

Автор: Instagram Владимир Ярославский
  Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский набрал 15 кг лишнего веса
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский набрал 15 кг лишнего веса

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Ярославский посещает спортзал, но не регулярно, потому что ему трудно "взять себя в руки", сказал он в интервью изданию "Факты".

"Я сильно потолстел и никак не могу себя заставить вернуться к предыдущему весу и образу жизни. Набрал, наверное, 15 килограмм за прошлый год. Конечно, хожу в спортзал, но не регулярно. Да и залы часто закрываются на карантин. Буду откровенен - я люблю поесть. Так что мне постоянно хочется всего. Когда находишься постоянно среди вкусной еды, сложно удержаться", - рассказал он.

Автор: Instagram Владимир Ярославский
  Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский набрал 15 кг лишнего веса
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский набрал 15 кг лишнего веса

Актер "Вар'яти-шоу" Максим Кравец похудел за 3 месяца на 9 кг. Он отметил, что его устраивали формы и состояние здоровья, однако впоследствии появилась одышка, физическая и моральная усталость.

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