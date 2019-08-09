Поправилась на 19 кг: беременная Санта Димопулос показала большой живот в тесном бикини

Фото: @santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос, которая сейчас находится на 35-й неделе беременности, поделилась в сети снимком в бикини, на котором виден большой живот.

Фото, сделанное на отдыхе во Франции, звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографии Димопулос позировала в профиль, демонстрируя беременную фигуру. На Санте одето синее бикини, волосы собраны в пучок.

"Эйфория уже проходит. Набрала 19 кг, уже трудно ходить, стоять, лежать. Удивительно, что настроение прекрасное", - рассказывала в посте Димопулос.

Поклонники засыпали беременную комментариями и комплиментами.

"Тема так себе, но выглядишь прекрасно", "Такая красавица", "Невероятно красивая беременная Санта", "Ждем супер новость", "Наверняка, будет такая же красивая девочка, как вы", "Вот она - роскошная фигура", - пишут они.

Недавно экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась секретами своей второй беременности в сети.