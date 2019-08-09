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пятница, 09 августа 2019 12:58

Поправилась на 19 кг: беременная Санта Димопулос показала большой живот в тесном бикини
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1 Комментировать

Санра Димопулос уже на 35 неделе беременности
Фото: @santadimopulos
Санра Димопулос уже на 35 неделе беременности
Санра Димопулос уже на 35 неделе беременности
Санра Димопулос уже на 35 неделе беременности

Украинская певица Санта Димопулос, которая сейчас находится на 35-й неделе беременности, поделилась в сети снимком в бикини, на котором виден большой живот.

Фото, сделанное на отдыхе во Франции, звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографии Димопулос позировала в профиль, демонстрируя беременную фигуру. На Санте одето синее бикини, волосы собраны в пучок.

"Эйфория уже проходит. Набрала 19 кг, уже трудно ходить, стоять, лежать. Удивительно, что настроение прекрасное", - рассказывала в посте Димопулос.

Поклонники засыпали беременную комментариями и комплиментами.

"Тема так себе, но выглядишь прекрасно", "Такая красавица", "Невероятно красивая беременная Санта", "Ждем супер новость", "Наверняка, будет такая же красивая девочка, как вы", "Вот она - роскошная фигура", - пишут они.

Недавно экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась секретами своей второй беременности в сети.

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09
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