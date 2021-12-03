"Помню вкус всех блюд, которые пробовал" - Клопотенко рассекретил, как создает кулинарные шедевры

Евгений Клопотенко рассказал, как создает кулинарные шедевры. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Звездный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко радует фанатов кулинарными экспериментами. Он создает изысканные блюда из, на первый взгляд, несочетаемых ингредиентов: например, закуску из пчел и арахиса, молодой картофель в карамели или капусту с сосновыми шишками.

О том, как создает кулинарные шедевры, рассказал за кулисами шоу "Дети против звезд" на "Новом канале".

"Помню вкус всех блюд, которые когда-либо пробовал. Считаю это своим даром. А еще создаю блюда сначала в своей голове. И ем их до того, как приготовил. Умею легко в мыслях сочетать вкусы разнообразных ингредиентов", - поделился повар.

Поэтому, когда Клопотенко готовит, то уже знает, каким блюдо будет на вкус.

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"Например, комбинирую в голове кинзу и сельдь. Понимаю, если рыба будет соленой, то кинза плохо сработает, и получится конфликтный вкус. Даже если мы кинзу мелко прорежем и намажем на сельдь. Здесь однозначно необходим третий ингредиент", - добавил он.

Евгений Клопотенко поделился рецептом рубленых котлет из куриного филе в духовке. Вкус дополняет томатно-яблочный соус. Если хотите котлеты "с дымком", то добавьте немного копченой паприки и сушеных томатов.