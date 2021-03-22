Помещается даже холодильник. На какой машине ездит Винник

Украинский певец ездит на огромном внедорожнике. Фото: olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник ездит на огромном пикапе Ford Raptor в котором может содержаться мини-холодильник. Стоимость авто превышает $100 тыс.

Машина очень вместительной, имея 6 пассажирских мест и одно водительское. Кроме этого, авто имеет огромный багажник, сообщает Kyiv LIVE Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"

Также у исполнителя есть 6 охранников и личный водитель. Поэтому неудивительно, что Винник предпочел большой внедорожник. Сам он в своих интервью не раз признавался, что устал от постоянного сопровождения охраны и мечтает от нее избавиться.

Украинский певец Олег Винник в Instagram показал фото с юности, где имел абсолютно непривычный для его фанатов образ. Так, во времена своей молодости певец носил стильную тогда прическу - короткая челка, а сзади длинные пряди.