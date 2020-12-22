Полякова рассказала о сексуальном воспитании дочерей

Невозмутимость Оля сохраняет даже в вопросах сексуального воспитания своих дочерей. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Оля Полякова удивляет кардинальной сменой имиджа и уже который год подряд ее внешний вид становится предметом обсуждений и восторженных отзывов. В новом номере "Отдохни" певица примеряла стильную ультра короткую стрижку и поделилась неожиданными признаниями:

"Да кто меня знает, какая я в жизни? Может, на самом деле у меня короткие каштановые волосы с перманентной завивкой?".

В канун Нового года Полякова подводит итоги и рассказывает каким для нее выдался 2020-й:

"Экономить, конечно, пришлось. В первую очередь ненужными сегодня оказались одежда и обувь. Думаю, брендомания скоро сойдет на нет. Раньше ты покупал кофту Yves Saint Laurent и носил ее 15 лет, а сейчас зачем 15 лет носить кофту? Она уже в следующем сезоне надоест. У меня 14 шуб, которые я летом храню в холодильнике. Плачу за это деньги и не понимаю зачем: за 2 года ни разу натуральную шубу не надела. Считаю, это уже моветон".

Невозмутимость Оля сохраняет даже в вопросах сексуального воспитания своих дочерей:

"Мои дети сексуально образованны".

Несмотря на то, что девочки разного возраста (Маше — 15 лет, Алисе — 9), Полякова умеет находить общий язык с каждой.

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"Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения. С Алисой пока — о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в 9 лет знать о способах контрацепции еще не нужно", - рассказывает певица.

Оля Полякова раскритиковала выбор Ксении Мишиной в финале шоу "Холостячка". Она считает, что Мишиной "нравятся американские горки".