Полякова представила свой первый фильм на Одесском кинофестивале

Оля Полякова представила свой фильм на Одесском кинофестивале. Фото: Обои

На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла не только главную роль, но и выступила сопродюсером.

В широкий прокат лента выйдет 1 января 2022.

Вместе с Олей Поляковой главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. В основе фильма - комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая будет играть мужскую роль.

Певица называет эту роль в чем-то автобиографической, поскольку отсылает к тому, насколько важна семья в жизни человека. Но в реальности Поляковой удалось понять это раньше, чем ее киногероини.

"Сейчас мне легче переносить какие-то неудачи, комментарии хейтеров - все, что беспокоит тревожную душу артиста, потому что я знаю - главные люди ждут тебя дома. Это фильм об амбициях и о том, что в борьбе за успех мы не замечаем главного. А главное - это семья, близкие, родные", - сказала артистка.

По словам певицы, идея фильма принадлежит ее продюсеру и партнеру Михаилу Ясинскому, а его производством занимались компании Secret Service Entertainment Agency и KINOROB при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Полякова описывает "Звезды по обмену" как хороший, смешной, семейный фильм.

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14 августа начался XII Международный Одесский кинофестиваль. Продлится до 21 августа. В этом году на ОМКФ будет только национальный конкурс. Победителя выберут с помощью зрительского голосования. Одесский международный кинофестиваль впервые состоялся в 2010 году. Это один из крупнейших зрительских кинофорумов в Восточной Европе. В прошлом году лучшим фильмом Одесского кинофестиваля стал украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. В течение 11 лет проведения фестиваля его гостями были известные в мире актеры и режиссеры, в частности Катрин Денев, Кристофер Хэмптон, Питер Гринуэй, Киллиан Мерфи, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Роуз Макгоуэн, Эрик Робертс, Клаудиа Кардиналле, Дэрил Ханна, Даррен Аронофски, Рутгер Гавер и другие.