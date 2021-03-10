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среда, 10 марта 2021 15:37

Полуобнаженная участница "ВИА Гры" взбудоражила сеть жаркой фотосессией
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Певица поразила откровенным фотосетом
Фото: instagram.com/xseniyapopova
Певица поразила откровенным фотосетом
Певица поразила откровенным фотосетом
Певица поразила откровенным фотосетом
Певица поразила откровенным фотосетом

Украинская певица и участница обновленного состава группы "ВИА Гра" 24-летняя Ксения Попова поразила поклонников пикантным фотосетом.

Звезда опубликовала серию горячих фотографий в Instagram. Позировала в корсете и трусах белого цвета. На некоторых фото появилась топлесс. Устроила фотосессию на кровати, которую украсили цветами. Образ дополнила легким макияжем с акцентом на глазах.

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Автором съемки стала украинский фотограф Елизавета Ковалевская.

Новая участница группы "ВИА Гра" 24-летняя Ксения Попова порадовала поклонников горячим контентом. Исполнительница поделилась в Instagram фото и видео, на котором соблазнительно ласкала себя. При этом звезда позирует в кружевном боди с глубоким декольте и в длинных черных перчатках. Свой роскошный образ Ксения дополнила укладкой и украшениями.

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