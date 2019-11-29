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пятница, 29 ноября 2019 19:28

Получив п * зды - сиди и молчи: участники "Взвешенных" договорились о Инстагарам-дуэли
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Участники шоу "Взвешенные и счастливые" Николай Ворошнов и Евгений Москаленко решили выяснить отношения публично.

В 14 выпуска 9 сезона участников ждал сложный конкурс - удержать автомобили весом в 1 тонну. Во время испытания Ворошнов и Москаленко обменялись неприятными фразами в адрес друг друга. После завершения конкурса они продолжили выяснять отношения, переросло в драку.

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О конфликте в конце недели на взвешиваний напоминал синяк под глазом у Евгения.

После выпуска, мужчины продолжили ссору. Чтобы перенести это в другую плоскость, договорились провести прямой эфир в Инстаграм вместе ближайшую субботу.



Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко раскрыла секрет идеальной фигуры, которым поделилась с поклонниками.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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