Получив п * зды - сиди и молчи: участники "Взвешенных" договорились о Инстагарам-дуэли

Участники шоу "Взвешенные и счастливые" Николай Ворошнов и Евгений Москаленко решили выяснить отношения публично.

В 14 выпуска 9 сезона участников ждал сложный конкурс - удержать автомобили весом в 1 тонну. Во время испытания Ворошнов и Москаленко обменялись неприятными фразами в адрес друг друга. После завершения конкурса они продолжили выяснять отношения, переросло в драку.

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О конфликте в конце недели на взвешиваний напоминал синяк под глазом у Евгения.

После выпуска, мужчины продолжили ссору. Чтобы перенести это в другую плоскость, договорились провести прямой эфир в Инстаграм вместе ближайшую субботу.







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