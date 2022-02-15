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вторник, 15 февраля 2022 11:10

"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
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Автор-сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" Александр Эллерт полгода назад ушел в творческий отпуск.

Блогер заявил, что "Холостячка" и Ксения Мишина перевернули его жизнь с ног на голову. Юморист рассказал, где сейчас берет деньги, в интервью "Слава+".

Эллерт рассказывает, что ушел в творческий отпуск, потому что разорвал отношения с Мишиной. В июле она заявила, что пара разошлась. Но Эллерт все равно пытался растопить ее сердце романтическими поступками.

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Александр Эллерт рассказал, на чем зарабатывает деньги
Фото: instagram.com/ellert_a
Александр Эллерт рассказал, на чем зарабатывает деньги
Александр Эллерт рассказал, на чем зарабатывает деньги
Александр Эллерт рассказал, на чем зарабатывает деньги
Александр Эллерт рассказал, на чем зарабатывает деньги

"Я полгода не хожу на работу в "Квартал", попросился в творческий отпуск. В тот момент хотелось вырваться из рамок. Мне легко разрешили, но, пожалуй, попросят на выход, если творческий отпуск затянется", - признается юморист.

Сейчас Эллерт зарабатывает на блоге, корпоративах, свадьбах и мастер-классах. Это приносит ему $20 тыс. в месяц - около 570 тыс. грн.

Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" 32-летняя Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом 35-летним Александром Эллертом. Женщина отметила, что их отношения были для нее постоянным стрессом.

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Дата
15
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