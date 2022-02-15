"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги

Автор-сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" Александр Эллерт полгода назад ушел в творческий отпуск.

Блогер заявил, что "Холостячка" и Ксения Мишина перевернули его жизнь с ног на голову. Юморист рассказал, где сейчас берет деньги, в интервью "Слава+".

Эллерт рассказывает, что ушел в творческий отпуск, потому что разорвал отношения с Мишиной. В июле она заявила, что пара разошлась. Но Эллерт все равно пытался растопить ее сердце романтическими поступками.

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Фото: instagram.com/ellert_a

"Я полгода не хожу на работу в "Квартал", попросился в творческий отпуск. В тот момент хотелось вырваться из рамок. Мне легко разрешили, но, пожалуй, попросят на выход, если творческий отпуск затянется", - признается юморист.

Сейчас Эллерт зарабатывает на блоге, корпоративах, свадьбах и мастер-классах. Это приносит ему $20 тыс. в месяц - около 570 тыс. грн.

Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" 32-летняя Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом 35-летним Александром Эллертом. Женщина отметила, что их отношения были для нее постоянным стрессом.