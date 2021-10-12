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среда, 13 октября 2021 04:37

Пол Маккартни рассказал, кто на самом деле развалил The Beatles

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Пол Маккартни рассказал, кто на самом деле развалил The Beatles
Маккартни подчеркнул, что хотел продолжить существование The Beatles. Фото: Reuters

Британский музыкант сэр Пол Маккартни заявил, что распад The Beatles спровоцировало решение Джона Леннона покинуть группу.

Почти 50 лет все считали, что именно Маккартни решил начать сольную карьеру, пишет BBC. На вопрос, мог бы сохраниться ливерпульский квартет, если бы Леннон не ушел из него, Маккартни ответил утвердительно. Полная версия интервью должна выйти 23 октября.

"Джон как-то зашел в комнату и сказал: я ухожу из The Beatles, это так волнительно, словно развод. Он хотел начать новую жизнь с Йоко Оно. Хотел просто нежиться в постели в Амстердаме. С этим не поспоришь. Не я спровоцировал распад группы", - сказал музыкант.

О якобы причастности исполнителя к распаду The Beatles свидетельствовал пресс-релиз к первому сольному альбому Маккартни. В нем он написал, что берет передышку и не может "анонсировать время, когда Леннон с Маккартни снова будут писать вместе песни".

Певец подчеркнул, что хотел продолжить существование The Beatles, и несколько месяцев остальным участникам группы пришлось притворяться, что все в порядке. Впоследствии Маккартни подал в суд против The Beatles, потому что, по его словам, новый менеджер Алекс Кляйн хотел присвоить себе его музыку.

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Экс-солист The Beatles 34-летний Джон Леннон выступил на сцене в последний раз 28 ноября 1974-го. Это произошло в нью-йоркском зале "Мэдисон Сквер Гарден". Через 6 лет певец погиб.

В интервью, опубликованном в лондонской газете Evening Standard 4 марта 1966-го, заявил, что они популярнее Христа. Коллектив возник за шесть лет до этого в английском городе Ливерпуль. Леннон, Маккартни, Джордж Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест придумали название The Beatles. Через два года Сатклиффа и Беста заменил барабанщик Ринго Старр.

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