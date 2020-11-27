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пятница, 27 ноября 2020 11:07

Показали самую инстаграмную квартиру Украины
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Певица, актриса и блогера 19-летняя Анна Тринчер показала свою квартиру, которую прозвали наиболее инстаграмной в стране. Украинка ведет Instagram, по которому следят более миллиона подписчиков.

Суперфиналистка 8-го сезона "Голоса країни" продемонстрировала, как она живет. Также она представила в программе "Зірковий шлях" бабу Елену, которая также привлекает в Instagram Тринчер внимание поклонников.

Анна Тринчер показала свою квартиру
Фото: кадр из видео
Анна Тринчер показала свою квартиру
Анна Тринчер показала свою квартиру
Анна Тринчер показала свою квартиру
Анна Тринчер показала свою квартиру

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Для того, чтобы создавать посты в сеть, в ее квартире есть все необходимое. В спальне Анна снимает многочисленные сториз для Instagram. Комната сделана в розовом цвете, посреди нее стоят белые пушистые кресла. Есть в спальне Тринчер и гардеробная.

Украинская звезда сериала "Школа" 19-летняя Анна Тринчер удивила сеть общим TikTok-видео с певцом 70-летним Михаилом Поплавским. Забавный ролик звезда запостила в Instagram.

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