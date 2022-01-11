"Поймала себя на страхе состариться лет в 18" - Могилевская в полотенцах обдумала возрастные изменения

Артистка 46-летняя Наталья Могилевская поделилась с пользователями сети мнением о старении. Она рассказала о восприятии возрастных изменений и пластических операциях на лице.

Певица призналась, что страх состариться ей знаком, в Instagram. Для поста звезда выбрала фото, на котором позировала только в полотенцах.

"Не доводите себя до состояния, когда продаете квартиру ради того, чтобы изменить лицо. Помню, впервые поймала себя на страхе состариться лет в 18. И с тех пор наблюдаю, как по-разному вокруг меня реагируют на взросление. Некоторые подруги довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность лишиться лица", - написала она.

Но Могилевская уверена, что нужно искать секрет в другом.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"В том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое выражение лица и чувствуют себя гармонично, а некоторые, не смирившись с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер", - отметила исполнительница.

Любимым правилом звезды является то, что "счастливая женщина некрасивой не бывает".

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"Итак, продаем квартиру и едем в Индию на поиски счастья. И черт с ней, с этой операцией", - добавила Могилевская.

Певица Наталья Могилевская не только придерживается интервального голодания, но и стала вегетарианкой. На завтрак Могилевская ест чиа с ягодами и гречневым молоком, обедает рагу и салатом или вегетарианским борщом с грибами. На ужин принимает салат из бобовыми и орехами.