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вторник, 11 января 2022 12:21

"Поймала себя на страхе состариться лет в 18" - Могилевская в полотенцах обдумала возрастные изменения
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Артистка 46-летняя Наталья Могилевская поделилась с пользователями сети мнением о старении. Она рассказала о восприятии возрастных изменений и пластических операциях на лице.

Певица призналась, что страх состариться ей знаком, в Instagram. Для поста звезда выбрала фото, на котором позировала только в полотенцах.

"Не доводите себя до состояния, когда продаете квартиру ради того, чтобы изменить лицо. Помню, впервые поймала себя на страхе состариться лет в 18. И с тех пор наблюдаю, как по-разному вокруг меня реагируют на взросление. Некоторые подруги довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность лишиться лица", - написала она.

Но Могилевская уверена, что нужно искать секрет в другом.

Артистка Наталья Могилевская поделилась с пользователями сети мыслями о старении
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Артистка Наталья Могилевская поделилась с пользователями сети мыслями о старении
Она рассказала о восприятии возрастных изменений и пластических операциях на лице
Певица призналась, что страх состариться ей знаком
Любимым правилом звезды является то, что "счастливая женщина некрасивой не бывает"

"В том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое выражение лица и чувствуют себя гармонично, а некоторые, не смирившись с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер", - отметила исполнительница.

Любимым правилом звезды является то, что "счастливая женщина некрасивой не бывает".

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"Итак, продаем квартиру и едем в Индию на поиски счастья. И черт с ней, с этой операцией", - добавила Могилевская.

Певица Наталья Могилевская не только придерживается интервального голодания, но и стала вегетарианкой. На завтрак Могилевская ест чиа с ягодами и гречневым молоком, обедает рагу и салатом или вегетарианским борщом с грибами. На ужин принимает салат из бобовыми и орехами.

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