Похудевшая Ева Лонгория показала фигуру после родов

Американская актриса 44-летняя Ева Лонгория, звезда "Отчаянных домохозяек", показала похудевшую фигуру в купальнике после родов.
Год назад знаменитость родила первенца Санти.
Снимок на яхте Лонгория опубликовала в Instagram.
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Для морской прогулки у острова Капри Ева выбрала белоснежное бикини, шляпку и солнцезащитные очки.
Поклонники засыпали фигуру Лонгории комплиментами.
"Ты выглядишь невероятно", "какая роскошная фигура и красивый загар", "хочу быть такой же сексуальной матерью, как ты", "идеальная".
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Недавно Ева Лонгория побывала в Беверли Хиллз на мероприятии, приуроченном Дню матери, Women's Empowerment Luncheon and Panel. Событие посвящено развитию и мотивации женщин в различных профессиональных сферах.
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