Похудевшая Ева Лонгория показала фигуру после родов

Фото: @evalongoria

Американская актриса 44-летняя Ева Лонгория, звезда "Отчаянных домохозяек", показала похудевшую фигуру в купальнике после родов.

Год назад знаменитость родила первенца Санти.

Снимок на яхте Лонгория опубликовала в Instagram.

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Для морской прогулки у острова Капри Ева выбрала белоснежное бикини, шляпку и солнцезащитные очки.

Поклонники засыпали фигуру Лонгории комплиментами.

"Ты выглядишь невероятно", "какая роскошная фигура и красивый загар", "хочу быть такой же сексуальной матерью, как ты", "идеальная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Июл 2019 в 6:20 PDT

Недавно Ева Лонгория побывала в Беверли Хиллз на мероприятии, приуроченном Дню матери, Women's Empowerment Luncheon and Panel. Событие посвящено развитию и мотивации женщин в различных профессиональных сферах.