"Похож на икону 1960-х". Джамала заинтриговала образом для звездной пародии

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Исполнительница 37-летняя Джамала ошеломила фанатов новостью. Звезда станет участницей шоу "Липсинк батл".

Об этом она сообщила в Instagram. Певица показала образ, в котором будет выступать на сцене в следующем выпуске.

"Вы так часто писали, что мы похожи с иконой 1960-х Шер, что я все же решила показать вам, насколько мы можем быть похожи. Спойлер: в номере присутствуют опасные для жизни элементы", - подписала она фото.

Поклонники были в восторге от такой новости.

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"Фантастика", "Кайф", "Хорошая, стильная, гламурная красавица".

Певица 37-летняя Джамала презентовала новый альбом "Мы". Певица рассказала, что вдохновило ее на создание нового альбома.