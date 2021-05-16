Погибшего спортсмена включили в Зал славы баскетбола

Коби Брайанта внесли в Зал славы баскетбола. Фото: Reuters

Бывший игрок "Лейкерс" 41-летний Коби Брайант, который трагически погиб в 2020 году из-за падения вертолета, посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Официальная церемония происходила в США, пишет сайт НБА.

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Кроме Брайанта в Зал славы внесены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА Тамика Кетчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Имена объявили еще в апреле 2020 года. Церемония была запланирована на август, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Американский баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете 26 января 2020 года вблизи калифорнийского города Калабасас. Кроме спортсмена на борту были еще его 13-летняя дочь и шесть пассажиров. Все погибли.