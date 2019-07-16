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вторник, 16 июля 2019 18:36

"Подошел и украл мое сердце" - как выглядит миледи серого кардинала Украины
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Анастасия также отметила, что "умная и уверенная в себе женщина», не ревнует своего мужа к президенту Украины Владимира Зеленского, с которым он проводит все свое время
Фото: facebook /anastasiya.slichnaya
Анастасия также отметила, что "умная и уверенная в себе женщина», не ревнует своего мужа к президенту Украины Владимира Зеленского, с которым он проводит все свое время
Анастасия также отметила, что "умная и уверенная в себе женщина», не ревнует своего мужа к президенту Украины Владимира Зеленского, с которым он проводит все свое время
Анастасия также отметила, что "умная и уверенная в себе женщина», не ревнует своего мужа к президенту Украины Владимира Зеленского, с которым он проводит все свое время
Анастасия также отметила, что "умная и уверенная в себе женщина», не ревнует своего мужа к президенту Украины Владимира Зеленского, с которым он проводит все свое время

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан показал свою девушку. Ею оказалась соучредитель интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелица бренда купальников и белья La Marе Анастасия Сличная.

Девушка рассказала об отношениях с топ-чиновником, а также поделилась подробностями совместной поездки на джазовый фестиваль во Львове, пишет Страна.ua.

"С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на общих мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный человек, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора . Около общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения, и украл мое сердце ", - призналась Анастасия.

По словам Сличной, именно она стала инициатором путешествия во Львов. Девушка Богдана отметила, что обожает фестиваль джаза, и уже который год подряд не пропускает это культурное мероприятие.

"Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтобы он почувствовал все, что происходит на Leopolis Jazz Fest - к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться только на один вечер и очень этому рад. К сожалению, у нас было мало времени, но мы его провели очень душевно. Андрей же сам из Львова, поэтому каждая улица, каждый перекресток и каждый угол у него связан с какими-то смешными историями из детства, юности. мы навестили его маму и папу", - добавила Анастасия.

Она решила не афишировать, сделал ли Богдан ей предложение.

"На данном этапе мы не разглашаем, но обещаю, что вы первые обо всем узнаете", - ответила Сличная.

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Анастасия также отметила, что "умная и уверенная в себе женщина", не ревнует своего мужчину к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым он проводит все свое время.

Ранее девушка Андрея Богдана была продюсером компании Wise Vision - занималась съемками фильмов. Сейчас она соучредитель интернет-платформы дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе. Шоурум находится на Крещатике, где купальник в среднем стоит 3 тыс. грн.

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Дата
16
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