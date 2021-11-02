Почти не спит: жену Болдуина беспокоит ментальное здоровье мужа

В то же время актер не хочет, чтобы ему сочувствовали. Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Жена голливудского актера 63-летнего Алека Болдуина Хилария очень переживает за ментальное здоровье мужа.

Киноактер, который случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико, почти не спит после трагедии, пишет People.

"Его преследует смерть украинки 42-летней Галины Хатчинс. На самом деле он не спит. Произошла ужасная трагедия, Алек ужасно себя чувствует", - говорится в публикации.

В то же время актер не хочет, чтобы ему сочувствовали. Он понимает, что семье погибшей сейчас гораздо сложнее.

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Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке. Сам Болдуин после выстрела не понял, что произошло. Его пистолет не должен был быть заряжен. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".